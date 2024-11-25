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В Казахстане на средства от возврата активов построят школу

По поручению Главы государства продолжается работа по реализации социально значимых проектов в регионах страны за счет средств из Специального государственного фонда в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Правительством принято решение о выделении 2 млрд тенге на строительство школы на 150 мест в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области. В настоящее время там функционирует только начальная школа, расположенная в приспособленном здании на 60 мест. После окончания 4 класса родители вынуждены возить учащихся в школу-интернат им. С. Шарипова, расположенный в селе Доссор Макатского района на расстоянии 60 км. Ученики старших классов также обучаются в соседних населенных пунктах.

По итогам реализации проекта будут созданы условия для качественного обучения детей в соответствии с требованиями и санитарными нормами.

Ранее Правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в г. Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в г. Риддер.

Работа продолжается.