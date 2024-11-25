Гаишники поймали в Башкирии во время массовых проверок 135 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Башкирии во время массовых на выходных проверок выявила 135 нетрезвых водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Рейды были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ составили на нарушителей более 2600 административных материалов.
Задержали и отстранили от управления транспортом 135 нетрезвых водителей, семерым из них грозит уголовная ответственность за то, что вновь сели за руль пьяными.
Севастьянов напомнил, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также в чат-бот региональной дорожной полиции @GIBDDRB_02bot.
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