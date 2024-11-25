Алексей Горбашов из «Миража» сказал, почему он не критикует молодых исполнителей

Горбашов привел в пример то, что раньше старшие поколения не понимали рок, а джаз в свое время вообще считался идеологической диверсией. При этом лидер «Миража» отмечает, что в восьмидесятые и девяностые было выпущено много хорошей музыки и фильмов, пишет NEWS.ru.