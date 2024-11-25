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Алексей Горбашов из «Миража» сказал, почему он не критикует молодых исполнителей

Именно поэтому лидер группы «Мираж» не осуждает молодых артистов. Он также спокойно относится к тому, что они выпускают музыку, непохожую на прежнюю.

Источник: Звук

Именно поэтому лидер группы «Мираж» не осуждает молодых артистов. Он также спокойно относится к тому, что они выпускают музыку, непохожую на прежнюю.

Горбашов привел в пример то, что раньше старшие поколения не понимали рок, а джаз в свое время вообще считался идеологической диверсией. При этом лидер «Миража» отмечает, что в восьмидесятые и девяностые было выпущено много хорошей музыки и фильмов, пишет NEWS.ru.

Тогда (в восьмидесятые и девяностые — прим. ред.) было время такое, позитивное и оптимистичное. Не стоит ругать молодежь за то, что она не может написать таких песен: сейчас неоткуда черпать такие эмоции.

Алексей Горбашов.

лидер группы «Мираж».

Ранее участники «Миража» рассказали, кого хотели бы видеть в сериале о группе. По их мнению, роли Алексея Горбашова и Екатерины Болдышевой могли бы исполнить Кологривый и Темичева.