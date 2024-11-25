На Солнце произошла вспышка близкая к классу Х

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали мощную вспышку близкую к классу Х на Солнце в понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«25 ноября в 10:42 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M9.4 (N21E89) продолжительностью 34 минуты», — говорится в сообщении.
Кроме того, 25 ноября произошли еще две вспышки — М1.1 и М1.8.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.