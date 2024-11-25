«Минскстрой» рассказал, как продвигается реконструкция кинотеатра «Москва»

О том, как продвигается масштабная реконструкция кинотеатра «Москва» на проспекте Победителей в Минске, рассказали в официальном телеграм-канале «Минсктроя».
В ноябре-2024 строители вплотную занялись работой над фасадом: они утепляют наружные стены, а также монтируют каркас для облицовки широкоформатными плитами из керамогранита.
Лицевая часть фасада кинотеатра, которая видна со стороны проспекта Победителей, а также боковые стены будут вентилируемыми, с тыльной стороны применят так называемый «мокрый» фасад.
Большой объем работ уже проведен внутри здания кинотеатра: в частности, усилены все конструкции, реализована перепланировка помещений, уже идет установка дверных блоков и монтаж каркасов под витражи.
Кинозалы — а их будет четыре — обшиваются акустическими панелями, проводятся отделочные работы и в других помещениях.
В общей сложности на стройплощадке работают около 200 специалистов-строителей, это вентиляционщики, плиточники-облицовщики, слесари, штукатуры, маляры, электромонтажники.
Ранее мы писали о том, когда и где в Минске откроется главный елочный базар — вот тут про это.