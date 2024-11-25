Сохранить бизнес в случае смерти владельца поможет нотариус

Договор доверительного управления наследственным имуществом может быть заключен на срок не превышающий 5 лет, в течение которого, согласно положениям Гражданского кодекса, доверительный управляющий предоставляет отчет о своей деятельности нотариусу не реже, чем один раз в два месяца, а после оформления наследственных прав такой отчет предоставляется наследникам. В случае обнаружения нарушения доверительным управляющим своих обязанностей, нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления, потребовать от доверительного управляющего предоставления отчета и назначить нового доверительного управляющего.