Участники конгресса молодых ученых встретятся с учеными мирового уровня

Собравшиеся на мероприятии молодые ученые проводят перспективные исследования в наиболее актуальных областях, которые будут формировать будущее не только своих стран, но и мира в целом, что позволит построить государствам партнерские отношения выработать совместные решения в отношении глобальных проблем нашего времени, отметил глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Мозес Баситере. Глава делегации Объединенных Арабских Эмиратов Хадиджа аль-Факих в свою очередь подчеркнула, что инновации в современных реалиях не имеют границ и играют важную роль в обмене между государствами идеями и установлении партнерства.