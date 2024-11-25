Участники конгресса молодых ученых встретятся с учеными мирового уровня

СИРИУС /федеральная территория/, 25 ноября. /ТАСС/. Участники IV Конгресса молодых ученых получили возможность провести в рамках деловой программы встречи с выдающимися учеными мирового уровня и представителями органов власти, что позволит инициировать совместные научно-исследовательские проекты. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках торжественного открытия форума молодых ученых БРИКС и старта работы конкурса молодых инноваторов БРИКС.
«Символично, что в рамках российского председательства БРИКС особое внимание уделяется молодым ученым. Именно вы находитесь на переднем крае стремительных технологичных изменений и фундаментальных научных открытий. Впервые форум состоится в расширенном составе, в этом году он проходит на полях IV Конгресса молодых ученых. В рамках деловой программы конгресса у вас есть уникальная возможность встретиться с выдающимися учеными мирового уровня, представителями органов публичной власти и бизнеса», — сказал в обращении к участникам мероприятия Фальков.
Он призвал участников активно налаживать контакты на площадке мероприятия, что в дальнейшем позволит инициировать совместные научно-исследовательские проекты, в том числе по линии БРИКС.
В обращении он также отметил, что итоги саммита БРИКС в Казани продемонстрировал интерес к сотрудничеству на основе взаимоуважения и равенства. Фальков подчеркнул, что на долю БРИКС приходится треть мирового ВВП, а государства, входящие в БРИКС, обладают экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом, что способствует возрастанию роли БРИКС на международной арене.
Глава Минобрнауки РФ заявил, что мероприятие завершает повестку председательства России в БРИКС в сфере науки. За 2024 год были проведены более 40 мероприятий, по итогам заложены основы для создания системы наукометрических баз данных, расширения гуманитарной повестки, проведения международных сухопутных и морских экспедиций, конкурсов флагманских проектов.
Форум молодых ученых БРИКС и конкурс молодых инноваторов БРИКС проводятся в рамках мероприятий IV Конгресса молодых ученых, который состоится 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. ТАСС — информационный партнер конгресса.
Позиция иностранных партнеров.
Собравшиеся на мероприятии молодые ученые проводят перспективные исследования в наиболее актуальных областях, которые будут формировать будущее не только своих стран, но и мира в целом, что позволит построить государствам партнерские отношения выработать совместные решения в отношении глобальных проблем нашего времени, отметил глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Мозес Баситере. Глава делегации Объединенных Арабских Эмиратов Хадиджа аль-Факих в свою очередь подчеркнула, что инновации в современных реалиях не имеют границ и играют важную роль в обмене между государствами идеями и установлении партнерства.
В части инноваций технологий БРИКС объединяет все новые государства, большое внимание в рамках повестки уделяется вопросам развития искусственного интеллекта, охраны окружающей среды, изменений климата, площадка дает широкие возможности для обсуждения проблем и идей, относящихся к науке и инновациям, отметила глава делегации Китая Эрья Ю. Глава делегации Египта Тамер Хамуда подчеркнул, что Россия подобным мероприятием создала платформу, где самые яркие умы со всей планеты получили возможность обменяться знаниями и опытом с целью разработки актуальных решений глобальных задач человечества. В 2025 году данное мероприятие состоится в Бразилии, добавил глава делегации данного государства Маркус Мораес.
По данным оргкомитета, на полях Форума состоится серия форсайт-интервью с ведущими российскими компаниями, работающими на международном рынке. Своим видением будущего и развития технологий поделятся лидеры российского рынка: группа компаний «Эфко», «Фосагро», «Норникель», «Сибур», Газпромбанк. В рамках программы форума также состоится VII Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС. В этом году отбор заявок проводился по пяти направлениям: «зеленые» технологии для химической промышленности, «зеленые» технологии для пищевой промышленности, «зеленые» технологии для сельскохозяйственной промышленности, технологии ИИ и в специальной номинации «Палладий в технологиях будущего» (присуждается отдельно). Победители конкурса будут объявлены 28 ноября перед пленарным заседанием IV Конгресса молодых ученых.