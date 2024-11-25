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7 нелегалов поймали на стройке в воронежском селе

Один из мигрантов заключил контракт с Минобороны.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

В Новохоперском районе Воронежской области полицейские, сотрудники военкомата, СК, ФСБ и Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Силовики нагрянули на стройку вблизи автомобильной дороги по направлению села Пыховка. На объекте проверили 109 человек, 59 из них доставили в отдел полиции для установления личности.

— В отношении семи граждан республики Узбекистан, нарушивших правила пребывания, судом принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Один из нелегалов, подлежащих выдворению, изъявил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.