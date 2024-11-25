7 нелегалов поймали на стройке в воронежском селе

В Новохоперском районе Воронежской области полицейские, сотрудники военкомата, СК, ФСБ и Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Силовики нагрянули на стройку вблизи автомобильной дороги по направлению села Пыховка. На объекте проверили 109 человек, 59 из них доставили в отдел полиции для установления личности.