7 нелегалов поймали на стройке в воронежском селе

В Новохоперском районе Воронежской области полицейские, сотрудники военкомата, СК, ФСБ и Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Силовики нагрянули на стройку вблизи автомобильной дороги по направлению села Пыховка. На объекте проверили 109 человек, 59 из них доставили в отдел полиции для установления личности.
— В отношении семи граждан республики Узбекистан, нарушивших правила пребывания, судом принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Один из нелегалов, подлежащих выдворению, изъявил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.