Раскрыты различия в происхождении первых жителей Исландии и Фарерских островов

В частности, исследователи обнаружили, что жители Исландии обладали более разнообразным набором редких вариаций Y-хромосомы, а также они были дальше расположены от всех других групп скандинавских народов на составленной «карте мутаций», чем обитатели Фарерских островов. Это, по мнению Тилльквиста и его коллег, говорит в пользу принципиально разного происхождения обитателей этих северных островов Европы, а также указывает на редкие контакты между ними в последнюю тысячу лет.