Застройщики рассказали о возможности купить квартиру по низкой ставке

Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми в России считается не просто популярным инструментом улучшить жилищные условия, но и реальным способом купить жилье по минимальной ставке, которая составляет 6% относительно почти 30%, которые действуют на базовые программы. На фоне востребованности программы лимиты, которые предусмотрены на финансирование проекта и распределяются через Дом.РФ, заканчиваются в банках очень быстро. Правда, через какое-то время средства поступают снова. О том, какую роль ипотека оказывает на доступность жилья в стране и продажи, а также хватит ли лимитов на всех желающих, «Газете.Ru» рассказали застройщики.