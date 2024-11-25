Маршруты нижегородских электробусов Э-9 и Э-17 временно изменятся с 1 декабря

Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 в Нижнем Новгороде временно изменятся с начала декабря 2024 года, сообщили в Центре развития транспортных систем.
Как стало известно, в ЖК «Цветы» нет разворотной площадки, которая соответствовала бы требованиям электробусов. Зимой они не могут разворачиваться на Анкудиновском шоссе, в результате Э-17 направят в ЖК «Новая Кузнечиха» минимум до весны.
По информации ЦРТС, для жителей ЖК «Цветы» на маршруте останется остановка «Сбербанк», а другие два пункта будет обслуживать маршрут А-31. К 1 декабря выпуск автобусов планируется нарастить.
Э-17 из ЖК «Новая Кузнечиха» будут следовать через микрорайон Кузнечиха и далее по улицам Ивлиева, Васюнина, Ванеева и площади Свободы после открытия временной дороги.
Электробусы Э-9 со декабря не будут заезжать в ЖК «Новая Кузнечиха» и в микрорайон Кузнечиха. Они будут курсировать напрямую по улице Ванеева и площади Свободы до площади Минина и Пожарского.
Ранее мы писали, что автобусы А-12 будут ездить только до «Московского шоссе» в Нижнем Новгороде.