Маршруты нижегородских электробусов Э-9 и Э-17 временно изменятся с 1 декабря

Как стало известно, в ЖК «Цветы» нет разворотной площадки, которая соответствовала бы требованиям электробусов. Зимой они не могут разворачиваться на Анкудиновском шоссе, в результате Э-17 направят в ЖК «Новая Кузнечиха» минимум до весны.