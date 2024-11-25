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В Омске на перекрестке с частыми ДТП поставили светофор

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 25 ноября 2024 года, что на аварийно-опасном участке улиц 22 Апреля и 50 лет Октября в Советском административном округе заработал новый светофор.

Источник: SuperOmsk.ru

Как отметил градоначальник, в 2023 году перекресток вошел в число мест концентрации ДТП.

Светофорное регулирование на перекрестке осуществляется в трех фазах:

— в первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 22 Апреля во всех направлениях;

— во второй фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 50 лет Октября во всех направлениях;

— третья (пешеходная) фаза включается при нажатии кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, а движение пешеходов разрешается по пешеходным переходам в створе улиц 22 Апреля (четная сторона ул. 50 лет Октября) и 50 лет Октября (нечетная сторона ул. 22 Апреля).