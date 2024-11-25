В Омске на перекрестке с частыми ДТП поставили светофор

Как отметил градоначальник, в 2023 году перекресток вошел в число мест концентрации ДТП.
Светофорное регулирование на перекрестке осуществляется в трех фазах:
— в первой фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 22 Апреля во всех направлениях;
— во второй фазе разрешается движение транспорта на разрешающий сигнал светофора по улице 50 лет Октября во всех направлениях;
— третья (пешеходная) фаза включается при нажатии кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается, а движение пешеходов разрешается по пешеходным переходам в створе улиц 22 Апреля (четная сторона ул. 50 лет Октября) и 50 лет Октября (нечетная сторона ул. 22 Апреля).