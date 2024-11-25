Антитеррористические учения проведут в Ялте 29 ноября

На время проведения мероприятий сотрудники ДПС ограничат движение автомобилей по улице Никитский спуск, которая проходит от трассы Симферополь — Алушта — Ялта до арки въезда в Никитский ботанический сад. На время также будет перекрыто движение по нескольким улицам поселка Никита. Кроме того, будут проведены оповещение и учебная эвакуация населения.