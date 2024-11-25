Антитеррористические учения проведут в Ялте 29 ноября

В Ялте состоятся антитеррористические учения, в ходе которых будет проведена эвакуация населения. По информации главы города Янины Павленко, они запланированы на 29 ноября с 10:00 до 17:00 в поселке Никита (Массандра).
На время проведения мероприятий сотрудники ДПС ограничат движение автомобилей по улице Никитский спуск, которая проходит от трассы Симферополь — Алушта — Ялта до арки въезда в Никитский ботанический сад. На время также будет перекрыто движение по нескольким улицам поселка Никита. Кроме того, будут проведены оповещение и учебная эвакуация населения.
Павленко предупредила, что в ходе мероприятия могут быть слышны звуки холостых выстрелов и срабатывание пиротехники.
«Просьба соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников. Все это наша безопасность», — резюмировала глава Ялты.