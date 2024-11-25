Управление образования: на дистант на неделю отправили две школы в Казани из-за пневмонии

«Лицей № 182 в жилом районе “Салават Купере” и школа № 135 Кировского района города переведены на дистанционное обучение до 30 ноября в связи с распространением инфекционного заболевания — внебольничная пневмония», — отметили в управлении.
Всего в лицее № 182 выявили — 13 случаев заболевания, а в школе № 135 — 11 человек заболели пневмонией. Несмотря на то, что в этих двух школах обучаются более 3,8 тысяч ребят, других случаев заражения там пока не зафиксировано.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней при регистрации двух случаев болезни — класс отправляется на разобщение, а при регистрации более 10 — организуется временное приостановление работы школы или детского сада. Такие правила по предписанию Управления Роспотребнадзора по РТ.
«В целом в школах города ситуация остается стабильной», — заключили в пресс-службе Управления образования Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сейчас есть тенденция к сезонному подъему заболеваемости пневмониями, а их возбудителем чаще всего является микоплазма. Однако информации о том, что школы Казани отправляют на дистант у санитарных врачей нет.