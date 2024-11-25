Управление образования: на дистант на неделю отправили две школы в Казани из-за пневмонии

Всего в лицее № 182 выявили — 13 случаев заболевания, а в школе № 135 — 11 человек заболели пневмонией. Несмотря на то, что в этих двух школах обучаются более 3,8 тысяч ребят, других случаев заражения там пока не зафиксировано.