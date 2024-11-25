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Хабаровск готовится к удару мощной снежной стихии

При выпадении осадков спецтехника выйдет на очистку города.

Сейчас в Олбани: +1° 3 м/с 59% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

По распоряжению мэра Хабаровска Сергея Кравчука городские службы подготовлены к приходу циклона. Осадки начнутся уже завтра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пик непогоды ожидается 27 ноября. Прогнозируются снег, метель и ветер с порывами до 17−22 метров в секунду.

«Муниципальные предприятия готовы к работе в условиях непогоды. На складах есть достаточный запас противогололедных материалов, подготовлено около 125 единиц техники. При выпадении осадков снегоуборочные машины сразу приступят к очистке. В первую очередь будут обработаны маршруты общественного транспорта. Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы сократить пробки и позволить спецтехнике эффективно очистить город», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.