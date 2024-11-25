Хабаровск готовится к удару мощной снежной стихии

По распоряжению мэра Хабаровска Сергея Кравчука городские службы подготовлены к приходу циклона. Осадки начнутся уже завтра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пик непогоды ожидается 27 ноября. Прогнозируются снег, метель и ветер с порывами до 17−22 метров в секунду.
«Муниципальные предприятия готовы к работе в условиях непогоды. На складах есть достаточный запас противогололедных материалов, подготовлено около 125 единиц техники. При выпадении осадков снегоуборочные машины сразу приступят к очистке. В первую очередь будут обработаны маршруты общественного транспорта. Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы сократить пробки и позволить спецтехнике эффективно очистить город», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.