Дело за РЖД: власти Калининграда рассказали о сроках открытия на Сельме второй остановки для «Ласточек»

В Калининграде в очередной раз перенесли строительство на Сельме второй железнодорожной платформы для «Ласточек». Об этом сообщил зампредседателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.
Речь про станцию «Елизаветинская», которая будет расположена между «Сельмой» и «Чкаловском-Западным».
«Мы свою работу выполнили, ожидаем РЖД. Там должны обустроить железнодорожную платформу для высадки пассажиров. Это 2025-й, может быть, 2026 год. Но тут всё зависит от РЖД, потому что мы все свои обязательства на данном участке выполнили».
Обустройство остановки анонсировали ещё в 2021-м. Спустя год работы перенесли на 2023-й, далее отложили на ещё более поздний срок. Лишь к концу седьмого года курсирования «Ласточек» в регионе железнодорожники смогли открыть третью высокую платформу.