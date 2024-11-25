Дело за РЖД: власти Калининграда рассказали о сроках открытия на Сельме второй остановки для «Ласточек»

«Мы свою работу выполнили, ожидаем РЖД. Там должны обустроить железнодорожную платформу для высадки пассажиров. Это 2025-й, может быть, 2026 год. Но тут всё зависит от РЖД, потому что мы все свои обязательства на данном участке выполнили».