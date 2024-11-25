Непогода закрыла парки Петергофа и Гатчины

В «Царском селе» «Фонтанке» сообщили, что парки открыты, но на входах установлены информационные таблички с предупреждениями.
В центре Петербурга также не работает Ботанический сад — но по другой причине: у сада и музея — выходной. В остальных парках можно гулять.
«Пока сады и парки города открыты, — рассказали “Фонтанке” в комитете по благоустройству. — Специалисты следят за ситуацией, в случае усиления ветра закроют территории зеленых насаждений, которые имеют ограждения».
Сады Русского музея также открыты.
Напомним, 25 ноября в Петербурге — облачно, временами мокрый снег, переходящий в дожди. Днём +3…+5°С. Ветер южный, 6−11 м/с, порывистый. Накануне в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности.