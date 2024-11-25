Непогода закрыла парки Петергофа и Гатчины

Дождь и ветер, бушующие в Петербурге 25 ноября, заставили закрыться парки пригородных музеев-заповедников. Так, «в связи с ухудшением погодных условий», в ГМЗ «Петергоф» не принимают посетителей Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум. Также о закрытии Дворцового парка сообщили в ГМЗ «Гатчина».