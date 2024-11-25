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Воронежцам объяснили, зачем спилили деревья на улице Свободы

Там продолжается реконструкция.

Источник: управление дорожного хозяйства Воронежа

Воронежцы обеспокоились вырубкой деревьев на улице Свободы, которая с августа перекрыта из-за ремонта. В городском управлении дорожного хозяйства сообщили, что на выходных рабочие начали пилить стволы, которые попадают в зону переустройства инженерных сетей. Но после реконструкции магистрали, которая станет частью дублера Московского проспекта, там проведут компенсационное озеленение.

— Основные работы должны завершиться на улице Свободы к концу следующего года. После реконструкции магистраль станет трехполосной с освещением, остановочными павильонами и пешеходными дорожками. Сейчас на участке от улицы Промышленной до улицы Революции 1905 года ведется замена коммуникаций, — сообщили в мэрии о ходе реконструкции улицы Свободы.

экология