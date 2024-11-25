Воронежцам объяснили, зачем спилили деревья на улице Свободы

— Основные работы должны завершиться на улице Свободы к концу следующего года. После реконструкции магистраль станет трехполосной с освещением, остановочными павильонами и пешеходными дорожками. Сейчас на участке от улицы Промышленной до улицы Революции 1905 года ведется замена коммуникаций, — сообщили в мэрии о ходе реконструкции улицы Свободы.