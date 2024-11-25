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Девятиклассница создала трехминутный мультфильм о Байкале и Иркутской области

Сюжет школьница придумала самостоятельно.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Девятиклассница из школы Иркутска создала мультфильм, рассказывающий о регионе, его особенностях и уникальной сибирской природе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Трехминутный мультик буквально дышит нежностью и любовью к Иркутску, Байкалу. Жителям города будет приятно увидеть глазами девушки и ледокол Ангара, и обитателей Байкала, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Кстати, девушка придумала все сама: написала сюжет, сделала фигуры и смонтировала ролик. На это потратила около трех месяцев. В школе работу оценили на «отлично». Возможно, мультфильм отправят на различные конкурсы.