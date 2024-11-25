Поезда в Крым на Новый год — сколько билетов осталось

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал РИА Новости Крым, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом.