Поезда в Крым на Новый год — сколько билетов осталось

«В новогодние каникулы в Крым будут курсировать 12 поездов компании “Гранд Сервис Экспресс”. Их маршрут проходит через 27 регионов России — это более 90 городов». — сообщает перевозчик.
По информации ГСЭ, с 21 декабря по 12 января в сторону Крымского полуострова будут курсировать 10 круглогодичных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Также в Крым пустят сезонный поезд № 181/182 из Санкт-Петербурга.
Дополнительный поезд № 166/165 Москва (Павелецкий вокзал) — Симферополь из крымской столицы отправится 21, 22, 26, 27, 31 декабря, 1, 5, 6, 10 января. Даты отправления из Москвы — 23, 24, 28, 29 декабря, 2, 3, 7, 8, 12 января.
«Больше чем за месяц до новогодних праздников забронировано 72% мест в поездах “Таврия” в сторону полуострова, свободны 28%. Из Крыма выкуплены 73% билетов. Свободны для приобретения 27%», — уточняют в ГСЭ. Популярные направления.
В «Гранд Сервис Экспрессе» также рассказали, что наибольшим спросом в новогодние праздники пользуются поезда № 092 М Москва — Севастополь и № 007А Санкт-Петербург — Севастополь.
Самые популярные города прибытия на полуострове: Симферополь — 67% и Севастополь — 12%.
«Чаще всего на новогодние праздники в Крым едут из Москвы — 48% пассажиров и из Санкт-Петербурга — 16%. Далее следуют Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар — по 5%», — уточнили в компании.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал РИА Новости Крым, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом.