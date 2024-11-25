Мощи святителя Тихона Задонского привезут в Верхнемамонский район

В Верхнемамонский район привезут ковчег с мощами святителя Тихона Задонского во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила руководитель информационного отдела Богучарского благочиния Алла Слатина.
Святыня пробудет в районе два дня.
Вторник, 26 ноября
· Успенский храм, Верхний Мамон —
· Храм святых бессребреников Космы и Дамиана, село Осетровка —
· Вознесенский храм, село Мамоновка —
· Храм святого великомученика Димитрия Солунского, село Русская Журавка —
Среда, 27 ноября
· Храм апостола Луки, Приречное —
· Храм Рождества Пресвятой Богородицы, село Нижний Мамон —
· Храм Архангела Михаила, село Нижний Мамон —
· Храм Иоанна Богослова, село Нижний Мамон —
Четверг, 28 ноября
· Свято-Митрофановский храм, Верхний Мамон —
· Храм апостола Иоанна Богослова, село Гороховка —
· Храм Архангела Михаила, село Ольховатка —
· Троицкий храм, село Лозовое —
· Покровский храм, село Лозовое —
· Покровский храм, село Дерезовка —
Справка РИА «Воронеж»
Тихон Задонский (в миру — Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский и Елецкий, богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века.
Родился в селе Короцко Валдайского уезда Новгородской губернии в семье бедного псаломщика в 1724 году. Окончил духовную семинарию в Новгороде.
В 1758 году принял монашество, с 1759-го был архимандритом Желтикова монастыря под Тверью, затем настоятелем Отроча монастыря в Твери, ректором Тверской семинарии.
Воронежскую и Елецкую епархию возглавил в 1763-м. Запретил телесные наказания духовенства, заботился о просвещении, открыл много школ, в том числе две латинские. На покой ушел в 1767 году, жил в Задонском монастыре с 1769-го.
Написал множество произведений о православии, а также проповеди и поучения для мирян и священников. Канонизация Тихона Задонского и обретение мощей состоялось в 1861 году.