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Мощи святителя Тихона Задонского привезут в Верхнемамонский район

Святыня пробудет там с 26 по 28 ноября.

В Верхнемамонский район привезут ковчег с мощами святителя Тихона Задонского во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила руководитель информационного отдела Богучарского благочиния Алла Слатина.

Святыня пробудет в районе два дня.

Вторник, 26 ноября

· Успенский храм, Верхний Мамон — 12:00−14:00;

· Храм святых бессребреников Космы и Дамиана, село Осетровка — 14:30−15:00;

· Вознесенский храм, село Мамоновка — 16:00−16:30;

· Храм святого великомученика Димитрия Солунского, село Русская Журавка — 16:45−17:30.

Среда, 27 ноября

· Храм апостола Луки, Приречное — 10:00−10:30;

· Храм Рождества Пресвятой Богородицы, село Нижний Мамон — 11:00−11:45;

· Храм Архангела Михаила, село Нижний Мамон — 12:00−13:00;

· Храм Иоанна Богослова, село Нижний Мамон — 16:00−17:00.

Четверг, 28 ноября

· Свято-Митрофановский храм, Верхний Мамон — 08:00−10:00;

· Храм апостола Иоанна Богослова, село Гороховка — 10:30−11:30;

· Храм Архангела Михаила, село Ольховатка — 12:00−13:00;

· Троицкий храм, село Лозовое — 13:30−14:00;

· Покровский храм, село Лозовое — 14:30−15:30;

· Покровский храм, село Дерезовка — 16:00−17:00;

Справка РИА «Воронеж»

Тихон Задонский (в миру — Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский и Елецкий, богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века.

Родился в селе Короцко Валдайского уезда Новгородской губернии в семье бедного псаломщика в 1724 году. Окончил духовную семинарию в Новгороде.

В 1758 году принял монашество, с 1759-го был архимандритом Желтикова монастыря под Тверью, затем настоятелем Отроча монастыря в Твери, ректором Тверской семинарии.

Воронежскую и Елецкую епархию возглавил в 1763-м. Запретил телесные наказания духовенства, заботился о просвещении, открыл много школ, в том числе две латинские. На покой ушел в 1767 году, жил в Задонском монастыре с 1769-го.

Написал множество произведений о православии, а также проповеди и поучения для мирян и священников. Канонизация Тихона Задонского и обретение мощей состоялось в 1861 году.

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