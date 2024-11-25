На Кубани возник дефицит вакцин от бешенства

Днем ранее, 24 ноября, в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась новость о жителе Краснодара, которому не смогли сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. По словам пострадавшего, его укусила бездомная кошка, оставив рану на руке. Мужчина обратился в травмпункт, однако вакцины в медучреждении не оказалось.