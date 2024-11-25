Продажи электромобилей в мире в октябре достигли рекордных значений

На Китай пришлось более 70% глобальных продаж, в течение месяца в этой стране было куплено более 1,2 млн электромобилей, по расчетам Rho Motion, которые приводит Dow Jones. Реализация электрокаров в КНР выросли на 6% по сравнению с сентябрем и более чем на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.