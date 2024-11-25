ФССП добилась выплаты более 13 миллионов рублей долгов по зарплате в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения помогли 27 гражданам получить заработную плату, которую им вовремя не выплачивал работодатель. В октябре этого года в ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области поступило 27 исполнительных документов о взыскании заработной платы в пользу работников одной строительной компании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.