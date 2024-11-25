ФССП добилась выплаты более 13 миллионов рублей долгов по зарплате в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения помогли 27 гражданам получить заработную плату, которую им вовремя не выплачивал работодатель. В октябре этого года в ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области поступило 27 исполнительных документов о взыскании заработной платы в пользу работников одной строительной компании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Общая сумма, которую работодатель задолжал своим сотрудникам, превышала 13 млн 400 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации о возбуждении исполнительных производств, однако добровольно требования исполнены не были. Тогда сотрудник службы применил штрафную санкцию и вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора. Выявив, что перед организацией имеется дебиторская задолженность, судебный пристав-исполнитель наложил на неё арест.
Мера принудительного характера быстро привела к результату. Нарушенные трудовые права 27 специалистов восстановлены, они получили положенную по закону заработную плату.