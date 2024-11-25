Хоценко и митрополит Дионисий открыли межконфессиональную конференцию «Россия — Семья семей»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в честь Года семьи поддержал инициативу по возрождению в регионе межконфессиональной конференции. Впервые Омская епархия провела ее почти 40 лет назад.
Возобновление проведения конференции приурочено к Году семьи, который проходит сейчас в России. В последний раз мероприятие проходило более 10 лет назад.
Виталий Хоценко и митрополит Омский и Таврический, спикер Заксобрания Александр Артемов и мэр Омска Сергей Шелест поприветствовали участников конференции, на которую были приглашены российские эксперты в области религии, государства и права, а также представители православного и исламского духовенства, органов власти, социальной сферы и национально-культурных и общественных объединений.
«Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в Омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними — наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог», — рассказал Виталий Хоценко.
Митрополит Дионисий подчеркнул, что вопросы единства являются для России приоритетными.
«Если единство страны и народа будут сохранены, тогда и Отечество наше никому невозможно будет победить. Любовь, применительно к сосуществованию народов, живущих на просторах нашей страны, — это глубокое понимание и знание друг друга и происходящее от этого принятие и готовность жить в мире и добрососедстве всегда, пока Бог даёт силы. Это великий опыт нашего Отечества, о котором никогда нельзя забывать», — отметил митрополит Омский и Таврический.
Важнейшей задачей для XXVI Межконфессиональной конференции в Год семьи стало повышение значимости института брака и семьи. Главными темами стали: защита семейных ценностей и культурной идентичности народа России, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, российская идентичность и патриотизм, религиозная дипломатия, сохранение традиционной русской культуры, подлинной исторической памяти и ограждение традиционных для страны ценностей от разного рода искажений.
Площадкой для проведения конференции стал Региональный центр по связям с общественностью. Мероприятие будет проходить 25 и 26 ноября. Помимо пленарного заседания, участников также ждут мастер-классы, семинары, а также выставки национально-культурных объединений Омской области.
Конференция проводится при поддержке Министерства внутренней политики Омской области и международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».