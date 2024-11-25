Хоценко и митрополит Дионисий открыли межконфессиональную конференцию «Россия — Семья семей»

«Символично, что мы эту традицию возрождаем именно в Год семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Это актуально как никогда. Уверен, сегодня прозвучат новые идеи и предложения, как выстраивать и координировать деятельность по укреплению межнационального и межконфессионального мира в нашем регионе. Сегодня в Омском Прииртышье проживают представители более 130 национальностей. Сохранить мир между ними — наша с вами общая задача. В этом наша область всегда была сильна, и мы продолжим поддерживать межконфессиональный и межнациональный диалог», — рассказал Виталий Хоценко.