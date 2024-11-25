Глен Мэтлок из Sex Pistols рассказал, как он чуть не присоединился к Oasis

По словам Мэтлока, он бы все равно не смог играть с Oasis, потому что им нужен был музыкант, который бы «спокойно стоял на месте». Басист же считал, что у Oasis очень скучные живые выступления и последнее, что им было нужно, — это еще один неподвижный участник. Об этом он рассказал в беседе с NME.