Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде

В честь открытия 17-го антарктического сезона на флагштоках Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» поднят государственный флаг Беларуси и флаг НАН, проведена акция в поддержку государственного курса «За независимую, мирную, стабильную и процветающую Беларусь». Об этом сообщил в Президиум НАН Беларуси начальник 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.



По его словам, выполнен пятичасовой внутриконтинентальный авиационный перелет авангардной группы (10 человек и 900 кг груза) по маршруту взлетно-посадочная полоса Новолазаревская — Белорусская антарктическая станция «Гора Вечерняя».



«На станции в круглосуточном авральном режиме проведено развертывание основных систем жизнеобеспечения, средств транспорта и связи, ручная и механизированная очистка технологических и жилых объектов от снежных заносов, расконсервация служебных, жилых, производственных и научных объектов, контрольная ревизия наружных электрических сетей, запасов горюче-смазочных материалов. Существенных неисправностей, поломок технологического оборудования, транспортных средств и систем жизнеобеспечения в процессе развертывания не выявлено», — проинформировал Алексей Гайдашов.



По информации начальника 17-й БАЭ, 20—23 ноября выполнено развертывание объектов специального и медицинского назначения, транспортной техники и систем связи, проведена ручная и механизированная очистка технологических объектов от снежных заносов, оборудован сезонный водозабор, выполнена настройка спутниковой антенны, получен доступ к интернет-соединению, проведен комплекс работ по инженерному обустройству взлетно-посадочной полосы «Гора Вечерняя» и организационно-информационному обеспечению внутриантарктических перелетов международной системы DROMLAN. Команда 17-й БАЭ приступила к выполнению научных программ.



«В рамках реализации научных программ ведется регистрация основных метеорологических параметров, начаты наблюдения за высотой снежного покрова, произведен выход на припайный морской лед для отбора образцов бентосных морских организмов. Личный состав здоров. В процессе выполнения авиационных перелетов, развертывания жизнедеятельности и научных программ на станции личный состав авангардной группы экспедиции продемонстрировал слаженную командную работу, дисциплинированность и высокие морально-волевые качества. Системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи, а также имеющиеся в наличии научные приборы и оборудование станции подготовлены к дальнейшей эксплуатации и работают в штатном режиме. На станции имеются необходимые запасы топлива, продуктов питания, медикаментов», — отметил Алексей Гайдашов в рапорте в Президиум НАН Беларуси.



28 октября в НАН был дан торжественный старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции. В этом году в Антарктиду отправились 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих 16 экспедиций Алексея Гайдашова. В составе экспедиции — научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, НПЦ по биоресурсам, Института природопользования, Института физики им. Б. И. Степанова), БГУ, Белгидромета и других организаций страны. В команде девять специалистов, которые уже имеют опыт работы в Антарктиде, еще пять человек — новички.