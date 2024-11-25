Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде

В честь открытия 17-го антарктического сезона на флагштоках Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» поднят государственный флаг Беларуси и флаг НАН, проведена акция в поддержку государственного курса «За независимую, мирную, стабильную и процветающую Беларусь». Об этом сообщил в Президиум НАН Беларуси начальник 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.
По его словам, выполнен пятичасовой внутриконтинентальный авиационный перелет авангардной группы (10 человек и 900 кг груза) по маршруту взлетно-посадочная полоса Новолазаревская — Белорусская антарктическая станция «Гора Вечерняя».
«На станции в круглосуточном авральном режиме проведено развертывание основных систем жизнеобеспечения, средств транспорта и связи, ручная и механизированная очистка технологических и жилых объектов от снежных заносов, расконсервация служебных, жилых, производственных и научных объектов, контрольная ревизия наружных электрических сетей, запасов горюче-смазочных материалов. Существенных неисправностей, поломок технологического оборудования, транспортных средств и систем жизнеобеспечения в процессе развертывания не выявлено», — проинформировал Алексей Гайдашов.
По информации начальника 17-й БАЭ,
«В рамках реализации научных программ ведется регистрация основных метеорологических параметров, начаты наблюдения за высотой снежного покрова, произведен выход на припайный морской лед для отбора образцов бентосных морских организмов. Личный состав здоров. В процессе выполнения авиационных перелетов, развертывания жизнедеятельности и научных программ на станции личный состав авангардной группы экспедиции продемонстрировал слаженную командную работу, дисциплинированность и высокие морально-волевые качества. Системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи, а также имеющиеся в наличии научные приборы и оборудование станции подготовлены к дальнейшей эксплуатации и работают в штатном режиме. На станции имеются необходимые запасы топлива, продуктов питания, медикаментов», — отметил Алексей Гайдашов в рапорте в Президиум НАН Беларуси.
28 октября в НАН был дан торжественный старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции. В этом году в Антарктиду отправились 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих 16 экспедиций Алексея Гайдашова. В составе экспедиции — научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, НПЦ по биоресурсам, Института природопользования, Института физики им. Б. И. Степанова), БГУ, Белгидромета и других организаций страны. В команде девять специалистов, которые уже имеют опыт работы в Антарктиде, еще пять человек — новички.
Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.
В честь открытия 17-го антарктического сезона на флагштоках Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» поднят государственный флаг Беларуси и флаг НАН, проведена акция в поддержку государственного курса «За независимую, мирную, стабильную и процветающую Беларусь». Об этом сообщил в Президиум НАН Беларуси начальник 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.