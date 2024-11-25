Производственный календарь на декабрь 2024 года: праздники, выходные, рабочие дни в декабре

Что касается расчета отпускных, то выгодно брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Декабрь 2024 года таковым не является. Но если сравнивать его, например, с январем 2025 года, то, конечно, отпуск в декабре значительно выгоднее с точки зрения финансов, так как в январе очень много выходных дней, следовательно, отпускные будут меньше. Поэтому при желании продлить каникулы, но при этом не потерять в доходах, лучше выбрать декабрь.