«Разрушаются межэтажные перекрытия»: в Уфе 53-летняя мама ветерана боевых действий вынужденно живет в аварийном доме

Сообщается, что 53-летняя женщина больше 10 лет проживает в непригодной коммунальной квартире в бараке по улице Пожарского, который построили еще 1928 году. В строении долгое время разрушаются межэтажные перекрытия, неисправны инженерные системы и водонагревательное оборудование. Дом признали аварийным только в позапрошлом году, однако жильцам не предоставляют благоустроенных квартир. Срок расселения установили на конец 2026 года.