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«Разрушаются межэтажные перекрытия»: в Уфе 53-летняя мама ветерана боевых действий вынужденно живет в аварийном доме

В Уфе мать погибшего военнослужащего вынуждена жить в разрушающемся бараке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мать погибшего военнослужащего вынуждена жить в аварийном доме. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Сообщается, что 53-летняя женщина больше 10 лет проживает в непригодной коммунальной квартире в бараке по улице Пожарского, который построили еще 1928 году. В строении долгое время разрушаются межэтажные перекрытия, неисправны инженерные системы и водонагревательное оборудование. Дом признали аварийным только в позапрошлом году, однако жильцам не предоставляют благоустроенных квартир. Срок расселения установили на конец 2026 года.

Следком Башкирии организовал процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю республиканского отделения Владимиру Архангельскому доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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