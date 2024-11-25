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В самом центре Кишинева уже через несколько дней откроется Рождественский городок: Рассказываем, как там можно будет провести время

Площадка для проведения зимних праздников будет работать до 15 января 2025 включительно.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва анонсирует посвящённую зимним праздникам специальную программу, которая будет проходить с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года на площади Великого национального собрания, а также в других районах столицы.

Программа включает различные мероприятия, такие как установка катка, каруселей, рождественской ёлки, сцены для представлений, домика Деда Мороза и тематических ярмарок.

1 декабря торжества начнутся с шоу, посвящённого открытию ёлки и рождественской ярмарки, с 17:00 до 22:00.

Также 1 декабря откроется домик Деда Мороза, который будет работать до 15 января с 08:00 до 22:00.

Программа включает также специальные концерты, рождественские ярмарки с сувенирами, игрушками, продуктами питания и ремесленными изделиями.

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