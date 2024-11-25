«Оставил деньги на время в офисе». Два брата-минчанина ограбили офис предпринимателя и унесли 70 тысяч рублей в Минске

В Минске милиция задержала двух братьев, ограбивших офис столичного предпринимателя, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, к правоохранителям обратился минский предприниматель, который рассказал, что у него из офиса при неизвестных обстоятельствах украдено 70 тысяч белорусских рублей. Бизнесмен накануне одолжил у знакомого крупную сумму на развитие бизнеса. Наличные мужчина оставил в своем офисе, а сам на выходные уехал за границу. Вернувшись, минчанин обнаружил, что деньги пропали.
Вскоре оперативники вышли на след двух подозреваемых — 33-летнего минчанина и его 25-летнего брата. Выяснилось, что младший из братьев ранее работал у потерпевшего предпринимателя, поэтому он знал, где хранятся ключи от офиса. Вечером фигуранты приехали к офису, использовали запасной ключ и украли деньги, которые потом разделили.
Старший фигурант сразу стал тратить украденное, он купил мобильный телефон и украшения для своей жены, начал делать ремонт в квартире. А его младший брат спрятал украденное на даче в шкафу, завернув наличность в пододеяльники.
Тем временем четыре пинчанки держали колл-центр, который обманул почти 50 тысяч белорусов.