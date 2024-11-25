«Оставил деньги на время в офисе». Два брата-минчанина ограбили офис предпринимателя и унесли 70 тысяч рублей в Минске

Так, к правоохранителям обратился минский предприниматель, который рассказал, что у него из офиса при неизвестных обстоятельствах украдено 70 тысяч белорусских рублей. Бизнесмен накануне одолжил у знакомого крупную сумму на развитие бизнеса. Наличные мужчина оставил в своем офисе, а сам на выходные уехал за границу. Вернувшись, минчанин обнаружил, что деньги пропали.