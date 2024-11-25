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В Новосибирской области в 2 раза увеличили число камер, распознающих лица

Теперь их 4 тысячи.

Источник: Комсомольская правда

25 ноября в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области стало известно о значительном расширении охвата аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

— В текущем году увеличено количество камер в АПК «Безопасный город» с 2100 до 4000, — цитирует пресс-служба правительства министра цифрового развития и связи Сергея Цукаря.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением для властей является развитие правоохранительного сегмента в части видеонаблюдения и биометрической видеоаналитики.

Губернатор Андрей Травников, который проводил заседание, подчеркнул важность дальнейшего расширения указанной системы.