В Новосибирской области в 2 раза увеличили число камер, распознающих лица

25 ноября в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области стало известно о значительном расширении охвата аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
— В текущем году увеличено количество камер в АПК «Безопасный город» с 2100 до 4000, — цитирует пресс-служба правительства министра цифрового развития и связи Сергея Цукаря.
Он подчеркнул, что приоритетным направлением для властей является развитие правоохранительного сегмента в части видеонаблюдения и биометрической видеоаналитики.
Губернатор Андрей Травников, который проводил заседание, подчеркнул важность дальнейшего расширения указанной системы.