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Девочка из Башкирии пожаловалась на буллинг и избиения в школе

В Башкирии школьница пожаловалась на буллинг и избиения.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии школьница пожаловалась на издевательства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, на котором девочка рассказывает, что подверглась в учебном учреждении буллингу и избиениям.

Надзорное ведомство взялось проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе по части обеспечения безопасного пребывания детей в учебном учреждении, а также даст оценку действиям родителей и должностных лиц школы на предмет исполнения своих обязанностей.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в прокуратуре.

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