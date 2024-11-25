Девочка из Башкирии пожаловалась на буллинг и избиения в школе

В Иглинском районе Башкирии школьница пожаловалась на издевательства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, на котором девочка рассказывает, что подверглась в учебном учреждении буллингу и избиениям.
Надзорное ведомство взялось проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе по части обеспечения безопасного пребывания детей в учебном учреждении, а также даст оценку действиям родителей и должностных лиц школы на предмет исполнения своих обязанностей.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в прокуратуре.
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