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Участок земли с самостроем в Ростове собираются продать почти за 6 млн рублей

Участок земли с самостроем в центре Ростова выставили на торги.
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону выставили на торги 230 кв. метров земли под самостроем на Текучева, 194а. Извещение об этом можно найти на сайте городской администрации.

Площадка, за которую назначен торг, относится к категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство».

Известно, что дом на указанном участке через суд признали незаконным и подлежащим сносу еще в июне 2016 года.

Весь объект оценили в 5,6 млн рублей. Начальная цена сложилась из рыночной стоимости участка с учетом исключения расходов на демонтажные работы. Аукцион собираются провести 23 декабря 2024 года.