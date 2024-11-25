Потепление, дождь и мокрый снег. В Белгидромете рассказали о погоде на неделю

«Жители восточных регионов страны в выходные наблюдали зимние пейзажи за окнами квартир. Виновниками тому стали активные фронтальные разделы от южного циклона. Так, в утренние часы субботы по востоку страны сугробы выросли до 15 см, на метеостанции Костюковичи высота белого покрывала достигла 22 см. Но уже в ближайшее время осадки в виде дождя и мокрого снега и повышение температуры воздуха, которое обусловит теплый воздух Атлантики, поспособствуют таянию снега. Высота сугробов с каждым днем будет убывать», — отметили в Белгидромете.



Так, во вторник, 26 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 4 — плюс 2, по юго-востоку — до минус 6 градусов, максимальная днем — от минус 1 по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу.



В среду, 27 ноября, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 4 — плюс 3, по юго-востоку — до минус 8 градусов, максимальная днем — от минус 2 по юго-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу.



В четверг, 28 ноября, ночью местами по стране, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 4 — плюс 3, максимальная днем — минус 1 — плюс 5 градусов.



В пятницу, 29 ноября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, по юго-западу с дождем). В отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 3 — плюс 3, максимальная днем — минус 1 — плюс 5 градусов.



«По предварительным данным, в предстоящие выходные с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Правда, станет немного холоднее», — прогнозируют синоптики.



В субботу, 30 ноября, ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — минус 5 — плюс 2, максимальная днем — минус 2 — плюс 3 градуса.



В воскресенье, 1 декабря, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — 0 — минус 5, при прояснениях до минус 8, максимальная днем — минус 2 — плюс 4 градуса.