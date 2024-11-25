В Новосибирской области за неделю выдворили 30 иностранцев

За неделю, с 18 по 24 ноября, из Новосибирской области выдворили 30 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве.
— За тот же период в Новосибирскую область въехали 7076 иностранцев, выехали — 10058 человек. 1278 приезжих заявили о намерении трудоустроиться, — доложил Кульков.
Правоохранители провели рейд на нарушения миграционного законодательства на 11 объектах. В ходе мероприятий было выявлено 145 нарушений.