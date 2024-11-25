Поддержанный Новосибирским крематорием форум раскритиковал Михалков

В Москве открылась крупнейшая в России выставка «Некрополь World Russia 2024», посвящённая похоронной индустрии. Мероприятие, организованное при поддержке владельцев Новосибирского крематория, вызвало широкий общественный резонанс, в том числе критику режиссёра Никиты Михалкова. В новом выпуске своего шоу «Бесогон TV» он жёстко осудил концепцию выставки, назвав её неуместной в условиях текущей геополитической ситуации.
Михалков напомнил, что форум проходит всего в нескольких километрах от «Крокус Сити Холла», где в марте этого года произошёл теракт, унёсший жизни 146 человек.
«Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого?» — задался вопросом режиссёр.
Он выразил мнение, что организация выставки, посвящённой теме смерти, выглядит неуважительно по отношению к обществу, переживающему трагические потери. Михалков также провёл параллели с ситуацией на Украине, утверждая, что подобные мероприятия напоминают культ смерти, а не скорбь и уважение к погибшим.
Особое внимание режиссёр уделил экспонатам выставки, среди которых были представлены сувенирные гробы, фигуры чёрных ангелов и тематические атрибуты, которые, по мнению Михалкова, превращают трагедию в развлечение.
«Зачем устраивать шоу из смерти? Разве это не подрывает ценности уважения к памяти погибших?» — отметил он в своём выступлении.
Мероприятие организовано при поддержке компании ООО «Некрополь-Экспо», связанной с владельцами Новосибирского крематория. Директор компании Борис Якушин отказался комментировать заявления Михалкова. Напомним, что его отец, Сергей Якушин, основал Новосибирский крематорий и несколько других похоронных предприятий, сделав вклад в развитие этой отрасли в регионе.
Форум продолжит свою работу в течение нескольких дней, несмотря на вызванную критику, но общественная дискуссия о допустимости проведения подобных мероприятий в текущих условиях остаётся открытой.