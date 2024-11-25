Поддержанный Новосибирским крематорием форум раскритиковал Михалков

Михалков напомнил, что форум проходит всего в нескольких километрах от «Крокус Сити Холла», где в марте этого года произошёл теракт, унёсший жизни 146 человек.



«Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого?» — задался вопросом режиссёр.



Он выразил мнение, что организация выставки, посвящённой теме смерти, выглядит неуважительно по отношению к обществу, переживающему трагические потери. Михалков также провёл параллели с ситуацией на Украине, утверждая, что подобные мероприятия напоминают культ смерти, а не скорбь и уважение к погибшим.