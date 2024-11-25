Уфимский врач рассказала, почему следует сдать анализ на ВИЧ

Алиса Мамаева отметила, что пройти тест на ВИЧ в Уфе (при этом — совершенно бесплатно и анонимно) можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, который находится на улице Кустарная, 18, а также в поликлинике по месту жительства.