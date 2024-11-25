Уфимский врач рассказала, почему следует сдать анализ на ВИЧ

Главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева рассказала, почему следует сдать анализ на вирус иммунодефицита человека. Специалист выделила четыре ключевые причины:
1) Полностью и с уверенностью исключить, что в организме есть вирус.
ВИЧ, как утверждает Мамаева, себя внешне никак не проявляет, и потому незнание о своем состоянии способно вызвать тревогу и стресс.
2) Сохранить собственное здоровье.
ВИЧ-инфицированные должны быть под пристальным наблюдением врача и проходить противовирусную терапию.
3) Защитить своего полового партнера.
В случае, если человек является ВИЧ-положительным, необходимо снизить риск передачи вируса.
4) Сохранить здоровье своих будущих детей.
Женщинам, у которых выявили вирус иммунодефицита человека, во время беременности очень важно принимать особые препараты, а после появления ребенка — отказаться от кормления грудью.
Алиса Мамаева отметила, что пройти тест на ВИЧ в Уфе (при этом — совершенно бесплатно и анонимно) можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, который находится на улице Кустарная, 18, а также в поликлинике по месту жительства.
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