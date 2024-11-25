Раскрыта ранее неизвестная связь между приемом левотироксина и остеопорозом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Медики из США выяснили, что прием левотироксина приводит к ускоренному развитию остеопороза у пожилых людей с работающей щитовидной железой даже в тех случаях, когда его концентрация в организме близка к норме или незначительно ее превышает. Это говорит о необходимости коррекции практик по выписыванию этого лекарства для большого числа людей в возрасте, сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
«Собранные нами сведения говорят о том, что во многих случаях левотироксин выписывается тем пожилым людям, которые не страдают от полноценной дисфункции щитовидной железы. Это потенциально ведет к избытку гормона щитовидной железы и связанным с этим негативным переменам в структуре и свойствах костной ткани», — пояснила научный сотрудник Университет Джона Гопкинса в Балтиморе (США) Елена Готби, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.
Ученые совершили это открытие при изучении данных, собранных американскими медиками в рамках проекта Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA), нацеленного на изучение различных факторов среды, влияющих на процесс старения и здоровье пожилых людей. В работе этой инициативы, запущенной еще в 1958 году, принимает участие свыше 3,2 тыс. жителей Балтимора, которым на момент начала наблюдений исполнилось 20 лет и больше.
Все они согласились на участие в периодических всесторонних медосмотрах, в рамках которых медики забирают пробы крови и оценивают общее состояние здоровья и работу органов тела добровольцев. В процессе анализа результатов этих замеров исследователи обратили внимание на то, что часть участников BLSA принимала левотироксин и при этом не страдала от полной дисфункции щитовидной железы, для борьбы с которой обычно выписывают это лекарство.
Это наблюдение заставило ученых проанализировать то, как прием левотироксина повлияет на состояние костей добровольцев с учетом того, что избыток гормона щитовидной железы негативно сказывается на состоянии костной ткани. Руководствуясь этой идеей, ученые измерили и сопоставили плотность костей у четырех сотен участников BLSA старше 65 лет, около 20% которых принимало левотироксин.
Это сравнение показало, что прием левотироксина вел к сильному снижению в плотности костной ткани и к уменьшению массы костей не только при избытке гормона, но и при его нормальной концентрации. Как отмечают ученые, это было характерно даже для тех случаев, когда уровень тироксина в организме участников BLSA был стабильным на протяжении шести лет. Подобные результаты замеров указывают на необходимость более тщательного изучения действия левотироксина на кости пожилых людей с работающей щитовидной железой, подытожили ученые.
О левотироксине.
Левотироксин представляет собой синтетический аналог гормона щитовидной железы тироксина, который широко используется для лечения гипотиреоза и других болезней, при которых выработка данного вещества в организме прекращается или значительным образом снижается. По данным американских медиков, левотироксин входит в пятерку самых прописываемых лекарств, только в США его ежедневно принимают свыше 80 млн. пациентов.