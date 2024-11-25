Раскрыта ранее неизвестная связь между приемом левотироксина и остеопорозом

Это сравнение показало, что прием левотироксина вел к сильному снижению в плотности костной ткани и к уменьшению массы костей не только при избытке гормона, но и при его нормальной концентрации. Как отмечают ученые, это было характерно даже для тех случаев, когда уровень тироксина в организме участников BLSA был стабильным на протяжении шести лет. Подобные результаты замеров указывают на необходимость более тщательного изучения действия левотироксина на кости пожилых людей с работающей щитовидной железой, подытожили ученые.