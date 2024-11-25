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Все торговые центры Новосибирска теперь под видеонаблюдением в рамках проекта «Безопасный город»

25 ноября на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о завершении оснащения всех ключевых торговых центров города современными системами видеонаблюдения в рамках реализации проекта «Безопасный город».

Источник: Соцсети

Количество видеокамер в системе увеличилось с 2100 до 4000, что почти в три раза повысило пропускную способность комплекса. В этом году завершено подключение 887 объектов, включая новые камеры на троллейбусах и муниципальных автобусах, а также на центральных улицах города — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Кроме того, в рамках программы в 2024 году планируется продолжить оснащение храмов и мечетей города видеонаблюдением. Также были установлены камеры для контроля транспортной ситуации на мостах и в ключевых медицинских учреждениях. Важным нововведением станет использование видеоаналитики на массовых мероприятиях с функцией биометрической идентификации.

Ранее мы сообщали, что почти 15 тысяч камер «Ростелекома» следят за сохранностью жилья в Новосибирской области.

Глеб Хаистов

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