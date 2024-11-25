Все торговые центры Новосибирска теперь под видеонаблюдением в рамках проекта «Безопасный город»

Количество видеокамер в системе увеличилось с 2100 до 4000, что почти в три раза повысило пропускную способность комплекса. В этом году завершено подключение 887 объектов, включая новые камеры на троллейбусах и муниципальных автобусах, а также на центральных улицах города — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.