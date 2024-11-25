В Прикамье из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии приостановили занятия в 42 школьных классах

«В соответствии с законодательством требуется приостановление образовательного процесса, если зарегистрировано более двух случаев в классе или группе, — рассказала заместитель начальника эпидемиологического надзора краевого Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. — Такие меры вводятся для того, чтобы детей разобщить, чтобы заболевание не распространялось. В целом, по заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями за прошедшую неделю была приостановлена образовательная деятельность 41 группы в дошкольных организациях и 42 классов».