«В соответствии с законодательством требуется приостановление образовательного процесса, если зарегистрировано более двух случаев в классе или группе, — рассказала заместитель начальника эпидемиологического надзора краевого Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. — Такие меры вводятся для того, чтобы детей разобщить, чтобы заболевание не распространялось. В целом, по заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями за прошедшую неделю была приостановлена образовательная деятельность 41 группы в дошкольных организациях и 42 классов».
В Прикамье из-за ОРВИ, гриппа и пневмонии приостановили занятия в 42 школьных классах
Учащихся двух пермских школ отправили на карантин из-за выявленной внебольничной пневмонии. Как сообщают «Вести-Пермь», три ученика заболели в школе «Дуплекс», двое — в лицее № 3.