В Самарском институте культуры нашли зачетку и учебное дело Сергея Жукова

— Мне сказали, что это сделать невозможно, но мы подняли все архивы и смогли найти ваше учебное дело. Здесь есть зачетная книжка с хорошими и не очень оценками, а также сохранилась ваша фотография. К сожалению, ваш студенческий билет утерян, но мы сделали новый, теперь через пропускную систему вы сможете прийти в любой момент, — сказала ректор вуза Ольга Наумова.