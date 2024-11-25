В Самарском институте культуры нашли зачетку и учебное дело Сергея Жукова

23 ноября популярный поп-исполнитель Сергей Жуков провел творческую встречу в стенах Самарского института культуры. Лидер группы «Руки Вверх!» прилетел в Самару на концерт и заодно посетил стены родного вуза. Музыкант в неформальной обстановке поговорил со студентами о творческом пути, студенческой жизни и ответил на все интересующие вопросы.
Учебное заведение подготовило для Сергея Жукова сюрприз. Как удалось узнать «КП-Самара», сотрудники института культуры разыскали дело бывшего студента.
— Мне сказали, что это сделать невозможно, но мы подняли все архивы и смогли найти ваше учебное дело. Здесь есть зачетная книжка с хорошими и не очень оценками, а также сохранилась ваша фотография. К сожалению, ваш студенческий билет утерян, но мы сделали новый, теперь через пропускную систему вы сможете прийти в любой момент, — сказала ректор вуза Ольга Наумова.
Певец, увидев свою молодую фотографию, сказал: «Утипутичка». Теперь дело Сергея Жукова и зачетная книжка будут радовать учащихся в музее института.