«Циклон с Норвегии принесет тепло». Метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона

Также и в Белгидромете сказали, что во вторник, 26 ноября, в Беларуси может потеплеть до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание до −4 — +2 градусов. А днем температуры по стране будут полярными: по юго-востоку страны до −6 мороза, максимум днем от −1 по востоку, а вот по юго-западу воздух прогреется до +8 градусов.