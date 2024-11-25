«Циклон с Норвегии принесет тепло». Метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона

В Беларуси ожидается потепление до +8 из-за теплого циклона, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, в понедельник и вторник территория Беларуси, в основном, будет располагаться в теплом секторе циклона с центром над Норвегией. В связи с этим через западную часть республики проходит сильная адвекция теплого воздуха с юга Европы.
На высоте 1,5 километра поступает теплая воздушная масса +12 градусов. В связи с этим при ясной солнечной погоде потеплеет и в белорусских регионах. Например, в Брестской и Гродненской областях, днем термометры могут показать +6 — +8 градусов.
Однако восточные области страны останутся в циркуляции антициклона, продолжающего поставлять прохладный воздух с территории России. В этих регионах 25 и 26 ноября, скорее всего, не будет выше «ноля».
Также и в Белгидромете сказали, что во вторник, 26 ноября, в Беларуси может потеплеть до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание до −4 — +2 градусов. А днем температуры по стране будут полярными: по юго-востоку страны до −6 мороза, максимум днем от −1 по востоку, а вот по юго-западу воздух прогреется до +8 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 25 ноября — 1 декабря: «Атмосферные фронты с Балтики принесут в Беларусь снег и непогоду».