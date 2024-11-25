Казахстанцы стали больше платить за электричество из-за смены часового пояса?

"Если говорить о повышении объёмов потребления, думаю, есть заключение системного оператора, который в целом фиксирует повышение объёмов потребления электроэнергии в Казахстане в связи с улучшением уровня благосостояния. Есть факторы, которые связаны с вводом новых производств, которые тоже являются энергоёмкими.