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Казахстанцы стали больше платить за электричество из-за смены часового пояса?

Этот вопрос прокомментировал глава Минэнерго.

Смена часового пояса незначительно повлияла на увеличение счетов за электроэнергию. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

"Если говорить о повышении объёмов потребления, думаю, есть заключение системного оператора, который в целом фиксирует повышение объёмов потребления электроэнергии в Казахстане в связи с улучшением уровня благосостояния. Есть факторы, которые связаны с вводом новых производств, которые тоже являются энергоёмкими.

По нашей информации, именно фактор, который связан с переменой времени, является незначительным", — сказал Саткалиев.

Ранее сообщалось, что на исследование о влиянии единого часового пояса могут потратить более 100 млн тенге.

энергетика