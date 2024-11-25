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Стасу Михайлову предложили снять о нем фильм

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что ему предлагали создать кинокартину о нем. Однако артисту пришлось отказаться. Он объяснил это тем, что пока держится в стороне от таких проектов.

Источник: Звук

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что ему предлагали создать кинокартину о нем. Однако артисту пришлось отказаться. Он объяснил это тем, что пока держится в стороне от таких проектов.

«Пока не буду забегать вперед», — добавил Стас Михайлов в конце беседы с изданием «Жизнь».

Напомним, что сейчас фильмы и сериалы о музыкантах пользуются большим спросом. Например, недавно вышла художественная картина об истории становления культовой группы «Руки Вверх!».

Ранее Стас Михайлов назвал шансон «жанром хорошей песни». По его мнению, именно в этом состоит его уникальность.