Стасу Михайлову предложили снять о нем фильм

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что ему предлагали создать кинокартину о нем. Однако артисту пришлось отказаться. Он объяснил это тем, что пока держится в стороне от таких проектов.
«Пока не буду забегать вперед», — добавил Стас Михайлов в конце беседы с изданием «Жизнь».
Напомним, что сейчас фильмы и сериалы о музыкантах пользуются большим спросом. Например, недавно вышла художественная картина об истории становления культовой группы «Руки Вверх!».
Ранее Стас Михайлов назвал шансон «жанром хорошей песни». По его мнению, именно в этом состоит его уникальность.