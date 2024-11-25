На ветке в Дивногорск отремонтировали платформу Нижняя Мана

Красноярская железная дорога завершила ремонт пассажирской платформы Нижняя Мана, расположенной на линии Енисей — Дивногорск. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД. Теперь там создали комфортные условия для пассажиров.
Платформу расширили, сейчас она длиной 140 метров. Кроме того её оборудовали пандусом. Также впервые желтая полоса безопасности сделана из пластика. Сейчас на платформе завершается обновление системы освещения.
Отметим, что линия Енисей — Дивногорск считается одним из живописных маршрутов КрасЖД. За последние три года пассажиропоток здесь увеличился в полтора раза. А пассажирская платформа Нижняя Мана является одной из самых востребованных, ведь она находится рядом с популярными у туристов локациями.