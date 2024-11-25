На ветке в Дивногорск отремонтировали платформу Нижняя Мана

Отметим, что линия Енисей — Дивногорск считается одним из живописных маршрутов КрасЖД. За последние три года пассажиропоток здесь увеличился в полтора раза. А пассажирская платформа Нижняя Мана является одной из самых востребованных, ведь она находится рядом с популярными у туристов локациями.