Жителям Красноярского края рассказали о пользе пекинской капусты

Эксперты напомнили о содержании в ней не только клетчатки, но и кальция, калия, железа, натрия, магния, марганца, фосфора и других минеральных веществ. Незаменимая для восстановления и роста тканей кислота, лизин, тоже есть в этом листовом овоще. Кстати, она помогает человеку в борьбе с вирусами. Кроме этого, растение является «поставщиком» витаминов А, С, Е, РР и группы В.