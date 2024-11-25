Жителям Красноярского края рассказали о пользе пекинской капусты

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям Красноярского края чаще есть «батарейку для здоровья». Так называют пекинскую капусту из-за ее пользы для организма.
Эксперты напомнили о содержании в ней не только клетчатки, но и кальция, калия, железа, натрия, магния, марганца, фосфора и других минеральных веществ. Незаменимая для восстановления и роста тканей кислота, лизин, тоже есть в этом листовом овоще. Кстати, она помогает человеку в борьбе с вирусами. Кроме этого, растение является «поставщиком» витаминов А, С, Е, РР и группы В.
Есть у огородной культуры и противопоказания: о ней нужно забыть людям с серьезными болезнями пищеварения, так как клетчатка может спровоцировать воспалительные процессы в желудке кишечнике. Больным панкреатитом, гастритом, язвенной болезнью или энтеритом нужно посоветоваться с врачом перед тем, как лакомиться пекинской капустой и поглощать ее понемногу, следя за состоянием здоровья.