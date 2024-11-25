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В омском правительстве появится министерство науки

Новое ведомство появится путем реорганизации двух региональных министерств.

Источник: Комсомольская правда

В структуре правительства Омской области появится новое министерство — науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области. Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Новое ведомство будет выделено из регионального министерства промышленности и научно-технического развития. От него к новоиспеченному министерству перейдет часть функций в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности.

Министерство промышленности и научно-технического развития переименуют в министерство промышленности и торговли.

Также, как следует из указа губернатора, ряд функций, относящихся к высшему образованию, отойдет новому ведомству от регионального минобра.

Возглавит новую региональную структуру министр науки Омской области. Численность штата нового министерства пока неизвестна.