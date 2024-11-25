Нацбанк: кредитные истории белорусов будут формироваться по-новому с 2025 года

Национальный банк с 5 января 2025 года изменяет порядок формирования кредитных историй белорусов и получения ими своих кредитных отчетов. Новшества направлены в том числе и на то, чтобы оградить людей, в первую очередь пожилых, от потери денег в результате мошеннических схем.
«Так, для физлиц регламентирован порядок установления и снятия запрета на предоставление пользователям кредитной истории их кредитных отчетов. При этом для пользователей кредитной истории предусмотрена возможность проверки наличия такого запрета», — отметили в Нацбанке и подчеркнули, что проверка бесплатна.
Что касается ограждения людей от мошеннических схем, то в постановлении правления Нацбанка введен пункт о дополнительном предоставлении пользователям кредитной истории информации о запросах иных людей, которые получили извещение об отсутствии кредитной истории у субъекта кредитной истории.
Эта мера призвана помочь тем, на кого, после психологической обработки, в короткое время мошенники пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках.
Также определен порядок получения кредитного отчета наследником субъекта кредитной истории. Сам же пользователь кредитом сможет в Нацбанке дважды в год бесплатно получить кредитные отчеты.
Все эти новшества, по мнению Нацбанка, дадут людям, которые обращаются в банки за кредитами, более полную информацию, а также позволят лучше оценить кредитные риски.
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