Нацбанк: кредитные истории белорусов будут формироваться по-новому с 2025 года

Национальный банк с 5 января 2025 года изменяет порядок формирования кредитных историй белорусов и получения ими своих кредитных отчетов. Новшества направлены в том числе и на то, чтобы оградить людей, в первую очередь пожилых, от потери денег в результате мошеннических схем.