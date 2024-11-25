В Иркутске 28 ноября пройдут масштабные учения МЧС

Учения будут моделировать крупную транспортную аварию на железнодорожном переезде, повлекшую нарушение движения транспорта. Возможны временные заторы в районе переезда, поэтому горожан просят учитывать это при планировании маршрутов.
28 ноября в 12:00 на железнодорожном переезде на улице ПМС-45 в Ленинском округе Иркутска пройдут тактико-специальные учения ГУ МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщает администрация города.
Учения будут моделировать крупную транспортную аварию на железнодорожном переезде, повлекшую нарушение движения транспорта. Возможны временные заторы в районе переезда, поэтому горожан просят учитывать это при планировании маршрутов.